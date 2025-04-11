Жаңалықтар - 09.04.25 - видео https://youtu.be/QlsbIgrFUds
Выпуск ТВ-новостей — 09.04.25 — видео
"В месяц зарабатываю 800 тысяч тенге". Выпускник колледжа стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов РК
В месяц зарабатываю 800 тысяч тенге: выпускник колледжа стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов...
Обращение к водителям большегрузов и представителям компаний опубликовала АО НК "Казавтожаол". "Уважаемые водители большегрузного транспорта...
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