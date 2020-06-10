Выпуск ТВ-новостей 09.06.20

COVID-2019 в Казахстане
13319 - зарегистрированно
8015 - выздоровевших
61 - летальных случаев
208(+3) - в Костанайской области
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