Выпуск ТВ-новостей — 10.04.25 — видео

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Сегодня продолжается работа по земельным участкам в районе "Колесные ряды", которые пострадали от паводка прошлого...

О подготовке к празднованию 80-летия Победы говорили сегодня на совещании в акимате Костаная. Центральным местом...

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