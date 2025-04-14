Сегодня продолжается работа по земельным участкам в районе "Колесные ряды", которые пострадали от паводка прошлого...
Выпуск ТВ-новостей — 10.04.25 — видео
Преступная схема, действовавшая по всей стране, раскрыта усилиями прокуратуры Туркестанской области и Управления по противодействию...
О подготовке к празднованию 80-летия Победы говорили сегодня на совещании в акимате Костаная. Центральным местом...
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