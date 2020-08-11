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  3. Выпуск ТВ-новостей 10.08.20

Выпуск ТВ-новостей 10.08.20

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COVID-2019 в Казахстане

100164 - зарегистрированно

73702 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3112 - в Костанайской области

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