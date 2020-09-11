Выпуск ТВ-новостей 10.09.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
106661 - зарегистрированно
100409 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3442 - в Костанайской области
Tags: Алау браконьерство визит Президента дистанционное обучение Казахстан камеры во дворах карантин Касым-Жомарт Токаев коронавирус Костанай Костанайская область новости общество РТН скотокрады экологические проблемы