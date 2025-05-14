Жаңалықтар - 12.05.25 - видео https://youtu.be/-MYmVj6L-zI
Выпуск ТВ-новостей — 12.05.25 — видео
Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда "Дос". Поиски пропавшего без вести молодого жителя Костанайской области велись...
В текущем году сеть загородных лагерей области составляет 12 объектов, из них девять государственных и...
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