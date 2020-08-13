Выпуск ТВ-новостей 12.08.20

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COVID-2019 в Казахстане
101372 - зарегистрированно
76756 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3168 - в Костанайской области
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