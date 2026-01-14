Земля с аукциона подорожала в 19 раз: в бюджет Костаная поступили десятки миллионов
В акимате Костаная рассказали о работе отдела земельных отношений и результатах предоставления участков под застройку....
Выпуск ТВ-новостей — 13.01.26 — видео
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.