Жаңалықтар - 14.03.25 - видео https://youtu.be/HMGq-NDCq7g
Выпуск ТВ-новостей — 14.03.25 — видео
Аркалыкским судом вынесен приговор за применение насилия в отношении представителя власти. По информации областного суда,...
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