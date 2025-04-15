Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее...
Выпуск ТВ-новостей — 14.04.25 — видео
По итогам проведенной работы за период 2024 года выявлено и направлено департамент по управлению земельными...
Жаңалықтар - 14.04.25 - видео https://youtu.be/yGoYGMFfn_o
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