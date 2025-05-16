Поправки в приказы, непосредственно связанные с дорожным движением, подготовило МВД РК. В инструкцию по несению...
Выпуск ТВ-новостей — 14.05.25 — видео
Жаңалықтар - 14.05.25 - видео https://youtu.be/T6nKfLDfp_k
Идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его...
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