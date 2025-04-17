Конституционный суд РК рассмотрел обращение по проверке на соответствие пункту статьи Кодекса "О браке (супружестве)...
Выпуск ТВ-новостей — 15.04.25 — видео
Выпуск ТВ-новостей - 16.04.25 - видео https://youtu.be/1HqolPPE3fs
Жаңалықтар - 15.04.25 - видео https://youtu.be/icZE7XbgCcU
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