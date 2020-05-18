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  3. Выпуск ТВ-новостей 15.05.20

Выпуск ТВ-новостей 15.05.20

COVID-2019 в Казахстане

6440 - зарегистрированно

3256 - выздоровевших

34 - летальных случаев

79(+1) - в Костанайской области

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