Выпуск ТВ-новостей 15.09.20

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COVID-2019 в Казахстане
106984 - зарегистрированно
101267 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3453 - в Костанайской области
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