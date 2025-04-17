Ночью 18 апреля на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и...
Выпуск ТВ-новостей — 16.04.25 — видео
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной...
Конституционный суд РК рассмотрел обращение по проверке на соответствие пункту статьи Кодекса "О браке (супружестве)...
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