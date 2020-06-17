USD 403.68
EUR 457.53
RUB 5.79
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. Выпуск ТВ-новостей 16.06.20

Выпуск ТВ-новостей 16.06.20

COVID-2019 в Казахстане

15542 - зарегистрированно

9647 - выздоровевших

88 - летальных случаев

241(+8) - в Костанайской области

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар 16.06.20
Следующая новость

Құрманғазы Тәуекелов — Сухбат