Выпуск ТВ-новостей 16.09.20

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COVID-2019 в Казахстане
107056 - зарегистрированно
101455 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3455 - в Костанайской области
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