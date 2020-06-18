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  3. Выпуск ТВ-новостей 17.06.20

Выпуск ТВ-новостей 17.06.20

COVID-2019 в Казахстане

15877 - зарегистрированно

9902 - выздоровевших

97 - летальных случаев

247(+6) - в Костанайской области

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