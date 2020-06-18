Выпуск ТВ-новостей 17.06.20

COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
9902 - выздоровевших
97 - летальных случаев
247(+6) - в Костанайской области
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