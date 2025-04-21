Сообщение о предстоящих отключениях распространила пресс-служба "Костанай-Су". В связи с плановыми работами по замене запорной...
Выпуск ТВ-новостей — 18.04.25 — видео
Ремонт улицы Сьянова длится уже далеко не первый год, но в этом году реконструкцию планируют...
РТН-подробности - Половое просвещение детей и подростков. Кристина Газизулина - видео https://youtu.be/T6ADCyVo464
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