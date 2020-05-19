Выпуск ТВ-новостей 18.05.20

COVID-2019 в Казахстане
6751 - зарегистрированно
3515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
98 - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: автобусы Алау ДТП Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество посевная кампания продукты питания работа детсадов РТН сельское хозяйство