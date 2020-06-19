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  3. Выпуск ТВ-новостей 18.06.20

Выпуск ТВ-новостей 18.06.20

COVID-2019 в Казахстане

16351 - зарегистрированно

10139 - выздоровевших

105 - летальных случаев

258(+11) - в Костанайской области

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