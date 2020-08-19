Выпуск ТВ-новостей 18.08.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
103571 - зарегистрированно
86286 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3290 - в Костанайской области
Tags: 5-10-20 Алау вознаграждение волонтеры врачи выплаты АСП закрытие кальянных запрет на курение Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество РТН санитарные меры