Жаңалықтар - 19.03.25 - видео https://youtu.be/X1a7aqKO8EM
Выпуск ТВ-новостей — 19.03.25 — видео
Информацию предоставили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области. По состоянию на...
Сенатор Бибигуль Жексенбай озвучила депутатский запрос, в котором подняла проблемы сохранения и защиты собак казахской...
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