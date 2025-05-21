Жаңалықтар - 19.05.25 - видео https://youtu.be/lEt5JtiKnYc
Выпуск ТВ-новостей — 19.05.25 — видео
С 28 апреля 2025 года в мобильном приложении «ЦОН» появился новый полезный сервис расчёта пенсий...
Водителя белой «Лады Ларгус» ищет полиция Костанайской области. Он наехал на ребенка и покинул место...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.