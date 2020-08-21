Выпуск ТВ-новостей 20.08.20

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COVID-2019 в Казахстане
104071 - зарегистрированно
87920 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3315 - в Костанайской области
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