Аким Костанайской области Кумар Аксакалов озвучил планы по разметке на предстоящее лето в областном центре....
Выпуск ТВ-новостей — 21.04.25 — видео
Нынешнее лето самокатчики отъездят без номерных знаков и обязательных страховок. Сегодня в Мажилисе рассказали о...
Жаңалықтар - 21.04.25 - видео https://youtu.be/kYbZZPcsBU0
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