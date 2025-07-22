Жаңалықтар - 21.07.25-видео https://youtu.be/P-LTDGG5c1M
Выпуск ТВ-новостей — 21.07.25 — видео
Министерство внутренних дел Казахстана работает над повышением уровня защиты национального паспорта. Об этом 22 июля...
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения Костанайской области. В Рудненскую городскую больницу...
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