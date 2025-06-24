USD 523.46 EUR 600.04 RUB 6.69

Выпуск ТВ-новостей — 23.06.25

— Сегодня, 16:23
Изображение для новости: Выпуск ТВ-новостей — 23.06.25

Фото предоставлено пресс-службой ДП

Выпуск ТВ-новостей — 23.06.25 — видео


Изображение 3 для Одобрен рост тарифов ОСИ и КСК
Одобрен рост тарифов ОСИ и КСК
Сенат одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» в двух чтениях. Осталось дождаться подписи президента...
Сегодня, 16:15



Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.