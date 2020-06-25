USD 401.51
EUR 453.79
RUB 5.81
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. Выпуск ТВ-новостей 24.06.20

Выпуск ТВ-новостей 24.06.20

COVID-2019 в Казахстане

19285 - зарегистрированно

11882 - выздоровевших

136 - летальных случаев

395(+26) - в Костанайской области

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар 24.06.20
Следующая новость

Число заражённых коронавирусом в Казахстане превысило 19 000 человек