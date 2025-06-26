Жаңалықтар - 25.06.25 - видео https://youtu.be/gJzCwAjP_0g
Выпуск ТВ-новостей — 25.06.25 — видео
Ипотечный рынок ждут крупные изменения. О готовящихся поправках корреспонденту LS подробно рассказала председатель АРРФР Мадина Абылкасымова. В...
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. Теперь...
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