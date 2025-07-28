Выпуск ТВ-новостей — 25.07.25 — видео

В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня прокомментировали минимальный возраст для участия в спортивных...

В Казахстане принят новый Налоговый кодекс. По нему налог при продаже недвижимости в некоторых случаях...

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