Выпуск ТВ-новостей 26.05.20

COVID-2019 в Казахстане
9304 - зарегистрированно
4669 - выздоровевших
37 - летальных случаев
131 - в Костанайской области
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