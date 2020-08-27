Выпуск ТВ- новостей 26.08.20

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COVID-2019 в Казахстане
105243 - зарегистрированно
94713 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3373 - в Костанайской области
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