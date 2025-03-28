К выяснению обстоятельств совершения резонансного преступления приступил уголовный спецсуд Костанайской области. В январе этого года...
Выпуск ТВ-новостей — 27.03.25 — видео
В казахстанских соцсетях появилась информация о том, что у граждан России, оформивших ИИН с нарушением...
Жаңалықтар - 27.03.25 - видео https://youtu.be/S0_cSAdJFR4
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