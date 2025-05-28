Жаңалықтар - 27.05.25 - видео https://youtu.be/CMdfy0YXbvk
Выпуск ТВ-новостей — 27.05.25 — видео
Законом по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК закрепляется уголовная ответственность за дропперство – "незаконное...
Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм...
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