Выпуск ТВ-новостей 27.07.20

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COVID-2019 в Казахстане
84648 - зарегистрированно
54404 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2417 - в Костанайской области
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