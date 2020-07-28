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  3. Выпуск ТВ-новостей 27.07.20

Выпуск ТВ-новостей 27.07.20

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COVID-2019 в Казахстане

84648 - зарегистрированно

54404 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2417 - в Костанайской области

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