Выпуск ТВ- новостей 27.08.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
105408 - зарегистрированно
95253 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3383 - в Костанайской области
Tags: августовское совещание Алау газификация Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество проект для инвалидов РТН санитарные нормы стихийные свалки тариф на воду учебный год электроэнергия