Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает прием заявлений на выплату возмещения по "уважительным причинам", передает пресс-служба...
Выпуск ТВ-новостей — 28.03.25 — видео
Ночью 1 апреля на юге Костанайской области небольшой дождь. Ночью и утром на западе, юго-востоке...
РТН-подробности - Об оказании экстренной медицинской помощи в регионе. Олег Мелешенко - видео https://youtu.be/2ogIJ-5U3HQ
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