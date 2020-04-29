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  3. Выпуск ТВ-новостей 28.04.20

Выпуск ТВ-новостей 28.04.20

COVID-2019 в Казахстане

3078 - зарегистрированно

774 - выздоровевших

25 - летальных случаев

45 - в Костанайской области

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