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  3. Выпуск ТВ-новостей 28.05.20

Выпуск ТВ-новостей 28.05.20

COVID-2019 в Казахстане

9932 - зарегистрированно

4900 - выздоровевших

37 - летальных случаев

136 - в Костанайской области

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