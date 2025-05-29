Жаңалықтар - 28.05.25 - видео https://youtu.be/RmiexDYHy6Y
Выпуск ТВ-новостей — 28.05.25 — видео
Сегодня Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка и обеспечения безопасности граждан...
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на Международном форуме Астана. Глава государства подчеркнул, что за последние...
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