Жаңалықтар - 29.04.25-видео https://youtu.be/IyD1o_0iDbc
Выпуск ТВ-новостей — 29.04.25 — видео
1 мая ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман....
В редакцию alau.kz обратился житель Костанайской области Александр. Мужчина поделился опытом проезда по платной дороге...
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