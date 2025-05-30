Жаңалықтар - 29.05.25-видео https://youtu.be/O2rk8R5LPF0
Выпуск ТВ-новостей — 29.05.25 — видел
Как сообщила заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи минкультуры Лира Раисова на брифинге...
Сегодня состоялась конференция «Благополучие ребенка – забота государства». Как сообщил вице-министр Едил Оспан на брифинге...
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