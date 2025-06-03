Выпуск ТВ-новостей — 30.05.25 — видео

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В 2025 году в Казахстане принят ряд важных поправок в законодательство, направленных на повышение общественной...

В Костанае появится новый генплан. Об этом сегодня сообщил аким города Марат Жундубаев. Он отметил,...

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