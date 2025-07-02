Национальный банк подготовил проект изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка РК, сообщает...
Выпуск ТВ-новостей — 30.06.25 — видео
В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики....
Аферисты предлагают получить бесплатные бьюти-боксы от известного интернет-магазина. В соцсетях распространяется сообщение, обещающее получение наборов...
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