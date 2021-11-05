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  3. Выпуск ТВ_новостей — 4.11.21

Выпуск ТВ_новостей — 4.11.21

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

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