Выпуск новых удостоверений личности начали в Казахстане

С 15 июня 2024 года введен в действие удостоверение личности гражданина РК нового образца, передает Polisia.kz.

Удостоверение личности нового образца будет содержать дополнительные данные как сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности.

Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности. Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которые граждане платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).

Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными.

Удостоверения личности с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за заменой самостоятельно, при истечении сроков предыдущего, либо по иным причинам их недействительности, то есть массовой одновременной замены не будет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.