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Выпускница школы покончила с собой в Костанайской области

Фото из открытых источников

Трагедия произошла в селе Убаган Узункольского района. Школьница покончила с собой. 

Информацию подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

«К сожалению, этот факт подтверждается. По обстоятельствам дела ведутся следственные действия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в областном ведомстве.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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