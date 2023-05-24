Выпускница школы покончила с собой в Костанайской области

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Трагедия произошла в селе Убаган Узункольского района. Школьница покончила с собой.
Информацию подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.
«К сожалению, этот факт подтверждается. По обстоятельствам дела ведутся следственные действия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в областном ведомстве.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
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