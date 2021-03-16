Выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи без экзаменов

Заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что выпускникам девятых классов больше не нужно будет сдавать вступительные экзамены в колледжи, сообщает Sputnik.
«В соответствии с новым механизмом, вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям», – сказала Бибигуль Асылова на расширенном заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию.
Она добавила, что в министерстве разработали новый механизм размещения госзаказа по принципу «деньги за студентом».
«Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности. Кроме того, министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учётом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций», – отметила вице-министр.
Соответствующий приказ отправили на регистрацию в министерство юстиции, добавила Асылова.
11 марта премьер-министр Аскар Мамин дал поручение увеличить в текущем году госзаказ на подготовку кадров в колледжах на 20 тысяч мест для того, чтобы вся молодёжь могла бесплатно получить первую профессию. По его словам, к 2024 году обучение в колледжах на базе девятого класса будет полностью бесплатным.
Ежегодно 30% выпускников девятых классов и более 50% выпускников 11-х классов поступают на платное обучение.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области