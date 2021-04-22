Выпускники ВУЗов и колледжей без опыта работы могут принять участие в специальной программе

Сократить безработицу среди молодежи предлагает программа «Первое рабочее место». Проект позволяет выпускникам колледжей и вузов найти работу без опыта и стажа. Стать участником программы могут выпускники, которые ранее не были официально трудоустроены. А также имеется возрастное ограничение до 29 лет.

Суть программы в том, что работодатель должен заключить договор с центром занятости о трудоустройстве молодого специалиста на постоянную работу сроком не менее 24 месяцев, с субсидированием ежемесячной оплаты труда работника в размере 20 МРП, но только в течение года. Дальше работодатель по условиям договора зарплату платит сам. Для того, чтобы стать участником программы, претенденту необходимо зарегистрировать себя как безработного, после специалисты центра занятости помогут в трудоустройстве. Стоит отметить, что предпочтение отдается членам многодетных и малообеспеченных семей, а также трудоспособным инвалидам.

«Для трудоустройства выпускникам вузов, сузов, а также молодежи им необходимо обратиться к нам в центр занятости. Документы удостоверение личности, копия трудовой при наличии и копия диплома об образовании. После мы направляем к работодателю подавшего заявку, работодатель назначает наставника, то есть к молодому специалисту, тот, который будет передавать профессиональные знания, свой профессиональный опыт«, — рассказала руководитель центра занятости акимата города Костанай Надежда Костенюк.

В 2020 году в рамках программы «Первое рабочее место» получили работу 21 человек. С начала этого года 7 участников программы уже трудоустроены. Центр занятости предлагает выпускникам вузов и колледжей, не имеющим опыта работы, принять участие в этой программе.



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